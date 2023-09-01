Волонтерский центр РЭУ Плеханова начал подготовку добровольцев для фестиваля молодежи

На всех площадках фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, созданного на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, открыли в университете. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"Участие волонтеров в масштабных международных событиях, таких как ВФМ-2024, позволяет студентам расширить свои горизонты, приобрести новые знания и навыки, а также внести свой вклад в развитие международного сообщества. Мы гордимся тем, что стали частью такого значимого проекта, и хочу пригласить активную молодежь принять участие в этой инициативе и внести свой вклад в развитие Всемирного фестиваля молодежи-2024", - сказал ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов, слова которого приводятся в сообщении.

В вузе отметили, что на всех площадках фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России. Регистрация продлится до 1 декабря на платформе ДОБРО.РФ.

В сентябре стартует отбор в волонтерский корпус ВФМ-2024, а также обучение тренеров, которые будут готовить добровольцев во всех регионах страны в качестве официальных представителей центров до конца января 2024 года.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.