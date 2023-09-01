Дмитрия Муратова внесли в реестр иноагентов

Кроме того, в список попали комик Руслан Белый, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник, советский писатель Олег Радзинский и другие

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ добавил в реестр иноагентов главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и комика Руслана Белого, сообщается на сайте ведомства.

"Д. А. Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации. <...> Р. В. Белый принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в реестр включены депутат Заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник, политический деятель Майрбек Вачагаев, бывшая телеведущая радиостанции "Эхо Москвы" Оксана Баршева (Ксения Ларина), советский писатель Олег Радзинский, экономист Константин Сонин, антивоенное этническое движение "Новая Тыва", а также бывший координатор штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов и сотрудник телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Денис Катаев.