Творческие пространства от "Тавриды. Арт" создали в пяти вузах России

Проект реализован для поддержки творческой активности студентов и создания места для обмена идеями

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Арт-кластер "Таврида. Арт" создал творческие пространства в пяти российских университетах в Ростове-на-Дону, Донецке, Пензе, Ярославле и Нижнем Новгороде. Проект реализован для поддержки творческой активности студентов и создания места для обмена идеями, сообщается на сайте арт-кластера.

"1 сентября в университетах Ростова-на-Дону, Донецка, Пензы, Ярославля и Нижнего Новгорода представлены новые творческие пространства для студентов. Проект "Вдохновляйся с Тавридой" реализован по инициативе и силами "Таврида. Арт" (проект Росмолодежи). <...> Предполагается, что новые арт-пространства станут точками притяжения студентов, местами, где они смогут проводить время, заниматься учебой и творчеством, проводить встречи и, вдохновляясь примером "Тавриды", создавать идеи и проекты", - говорится в сообщении.

Творческие пространства созданы в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону); Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского (Донецк), Пензенском государственном университете архитектуры и строительства (Пенза), Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород) и Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского (Ярославль).

"Творческие пространства органично вписаны в помещения учебных корпусов. В холлах и аудиториях вузов установлена комфортная мебель, символичные арт-объекты, стены расписаны граффити и декорированы стильными вывесками и афишами, транслирующими смыслы, близкие современной творческой молодежи. Входная группа университетов тоже не осталась без внимания - там установлены оригинальные зеркальные конструкции, которые будут служить фотозоной и еще одной точкой притяжения студентов", - добавили в арт-кластере.

"Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В конце мая на ее базе была открыта академия творческих индустрий "Меганом", где созданы современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.