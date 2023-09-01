В МГУТУ им. К. Г. Разумовского открыли три новые программы бакалавриата для 100 студентов

Ими стали "Государственная политика в отношении российского казачества", "Учитель истории, обществознания и этнокультуры" и "Медиатехнологии и информационная политика российского казачества"

ТАСС, 1 сентября. Более 100 студентов будут обучаться на трех новых программах казачьего бакалавриата в МГУТУ имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), которые впервые запустили на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"С сентября этого года в МГУТУ имени К. Г. Разумовского заработал первый в истории России казачий бакалавриат - это подготовка бакалавров по профилям, специально разработанным в интересах российского казачества. Более 100 студентов будут учиться по следующим направлениям: "Государственная политика в отношении российского казачества", "Учитель истории, обществознания и этнокультуры", "Медиатехнологии и информационная политика российского казачества", - говорится в сообщении.

Поясняется, что аудитории казачьего бакалавриата оснащены новым современным оборудованием, там созданы комфортные условия для студентов, приехавших из множества российских регионов. В частности, в университете созданы учебный телевизионный аппаратно-студийный комплекс и лаборатория медиатехнологий, построено новое современное студенческое общежитие, оборудован компьютерный класс, установлен стрелковый электронный тренажер, а также площадки для физического развития юных казаков.

Как отметил ректор МГУТУ Арсений Миронов, студенты будут вовлечены в деятельность войсковых казачьих обществ и иных объединений казаков. "Они будут участвовать в развитии кластера непрерывного казачьего образования, поддерживать казачью культуру и работу благотворительных организаций. Также обучающиеся смогут посещать дополнительные семинары по истории и культуре казачества, мастер-классы по фланкировке, рубке шашкой и казачьим забавам", - цитирует его пресс-служба.

По словам атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николая Долуды, важной частью обучения станет профильная практика. "Будущие атаманы должны проходить практику в казачьих обществах, будущие учителя - в казачьих классах, кадетских корпусах, будущие журналисты - на базе войсковых пресс-служб, а для более смелых - открыты двери пресс-службы Всероссийского казачьего общества", - цитирует Долуду пресс-служба ВсКО.

В торжественном открытии приняли участие помощник президента России, председатель совета при президенте по делам казачества Дмитрий Миронов, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.