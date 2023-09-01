Путин посетил родные места его предков в Тверской области

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сведения и видеоматериалы о посещении предоставят на днях

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вечером побывал в Тверской области, где посетил родные места его предков. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в местных Telegram-каналах и социальных сетях Тверской области появились видеокадры, на которых Путин вышел из кортежа пообщаться с местными жителями. Как утверждается, кадры сняты в районе села Тургиново в Калининском районе Тверской области.

"Да, это действительно так", - подтвердил Песков, отвечая на вопрос о поездке президента в этот регион. "После посещения "Сенежа" сегодня Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род. Это действительно так. Сведения и видеоматериалы о посещении мы предоставим на днях", - сказал пресс-секретарь президента.

На видео, опубликованных в Telegram-канале Tver69Live, можно увидеть, как Путин выходит из кортежа и подходит к ожидавшим его жителям, пожимает им руки. Люди приветствуют президента, желают ему долгих лет жизни, здоровья. Президент, поблагодарив граждан, поделился открытием. "Я с удивлением узнал, что у вас тут физику преподает кандидат наук - бывший преподаватель вуза, - сказал Путин. - И работает с детьми с удовольствием. Это здорово!" Он выразил уверенность, что при создании необходимых условий "народ потянется" работать в эту местность. Собравшиеся в ответ заметили, что не хватает жилья, "надо строить". "Да-да-да, согласен, - ответил президент. - Все постепенно будем делать". В завершение Путин поздравил жителей с началом учебного года.

О своих тверских корнях президент, родившийся в Ленинграде, вспоминал во время общения со школьниками во открытого урока в мастерской управления "Сенеж" под Солнечногорском в Подмосковье. Путин рассказал о письмах своего деда, которые тот писал сыну (дяде президента) во время Великой Отечественной войны. Как отметил глава государства, его дед был крестьянином в Тверской губернии, но обращался к своему сыну на "вы", как и тот к отцу. "Это же простой деревенский человек, он и писал-то с ошибками, но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа, это удивительно", - считает глава государства.

Путин уже не раз до этого посещал Тургиново, занимая высшие государственные посты. Так, в 2011 и в 2016 годах он был здесь на рождественских службах в храме Покрова Пресвятой Богородицы, в котором когда-то крестили его мать Марию Ивановну. В селе также находится старое кладбище, где похоронена бабушка Путина Елизавета Алексеевна Шеломова.