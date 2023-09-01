Турпоток из России в Узбекистан в 2023 году увеличился почти в два раза

Отмечается, что это направление становится все более популярным, в частности, благодаря увеличению числа авиарейсов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из России в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года увеличился почти в 1,9 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства Узбекистана в России.

"Количество российских туристов в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что это направление становится все более популярным также благодаря увеличению числа авиарейсов. "Сегодня российским туристам доступны перелеты не только в Ташкент, но и в такие города, как Самарканд, Бухара, Фергана и Ургенч", - добавили там.

Ранее глава сектора туризма посольства Узбекистана в РФ Азамат Раимов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что руководство Узбекистана ставит задачу увеличить ежегодный приток туристов из России до 1 млн человек. Он напомнил, что по итогам 2022 года Узбекистан посетили 567 тысяч российских туристов.