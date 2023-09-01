В Беслане 1 сентября память жертв теракта почтили почти 1,5 тыс. человек

Как сообщили в МВД по Северной Осетии, люди приносили цветы и игрушки, зажигали у фотографий погибших свечи

БЕСЛАН, 1 сентября. /ТАСС/. Память жертв теракта в школе №1 города Беслана в Северной Осетии в первый день трехдневной вахты почтили почти 1,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Почти 1,5 тыс. человек сегодня посетили школу Беслана", - сказал собеседник агентства.

Трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1 города Беслана в Северной Осетии началась в пятницу. В 9:15 мск в школе прозвучал школьный звонок, тогда 19 лет назад в это время во дворе школы раздался первый выстрел террористов.

На памятную церемонию с утра люди приходили в разрушенный спортзал школы непрерывным потоком. Они приносили цветы, зажигали у фотографий погибших свечи. Во двор школы принесли игрушки и воду, которую террористы не разрешали пить заложникам, удерживая их в спортзале в течение трех дней.

Сохранить память

Среди делегаций, прибывших из разных регионов России и зарубежья, была и итальянская.

Известная флейтистка из Сан-Марино Моника Морони организовала концерт-реквием в детской музыкальной школе Беслана. "В свою программу я включила произведения трагического характера, которые посвящены трагедиям во всем мире. Небольшая часть состоит из произведений русского композитора Рахманинова, которые соответствуют сегодняшнему настроению здесь", - рассказала Морини.

Почтить память в школу пришла и многодетная семья Голоктионовых из города Орла. "Мы рассказали детям о трагедии и привели сюда, в школу. Посчитали своим долгом почтить таким образом память жертв террористического акта для сохранения светлой памяти", - сказал отец семейства Денис.

Вечером, в завершении первого дня вахты памяти, на территории школы зажгли сотни свечей. Они будут зажигаться каждый вечер в течение всех трех дней.

3 сентября на кладбище "Город ангелов" под стук метронома будут зачитаны имена и фамилии всех погибших, школьники выпустят в небо 334 шара по числу жертв трагедии.

В Северной Осетии 1 сентября началась трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте в Беслане. Траурные мероприятия пройдут также в Южной Осетии, у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и странах. По всей Северной Осетии отменены торжественные школьные линейки, образовательный процесс начнется после завершения вахты памяти - 5 сентября.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.