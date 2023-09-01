В Чечне запустили первый образовательно-производственный кластер в строительной сфере

Как сообщил директор департамента стратегического развития Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова Тимур Якубов, благодаря ему в 2023 году по 32 специальностям начнут обучать 3 тыс. студентов

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для строительной отрасли запустили в пятницу на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова в Чечне. Об этом ТАСС рассказал директор департамента стратегического развития вуза Тимур Якубов.

"Кластер Чеченской Республики образовательно-производственный и, пожалуй, самый большой по России. Он предусматривает обучение по 32 специальностям и прием в текущем году 3 тыс. студентов. Основная цель кластера - подготовить специалистов в строительной, энергетической и топливно-добывающей отраслях, которые сразу могут перейти в реальный сектор экономики и продолжить свою деятельность на предприятии", - отметил собеседник ТАСС.

По словам Якубова, в кластер вошли восемь предприятий реального сектора экономики, в том числе "Вайнахавиа", "Чеченнефтехимпром", инновационный технопарк "Казбек" и "Нефтегазстрой". "Образовательные программы разрабатываются с учетом их предложений. На выходе мы имеем готовых специалистов, которые идут на предприятия и сразу готовы приступить к своим обязанностям", - добавил он.

В 2024 году в регионе планируют запустить еще два образовательно-производственных кластера, но уже в областях медицины и педагогики. Центры создаются в рамках проекта "Профессионалитет", подразумевающего, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров.