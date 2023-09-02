В Краснодарском крае и Ставрополье ожидаются дожди и ветер

Температура воздуха составит около 30 градусов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Дожди и ветер прогнозируют 2, 3 и 4 сентября в Краснодарском крае и Ставрополье, при этом температура воздуха будет около 30 градусов. Теплая погода также ожидается на северо-западе РФ, юге Сибири и в Приволжском федеральном округе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России тепло, постепенно температура будет понижаться, но все равно будет комфортной около 30 градусов. В Краснодарском крае и Ставрополье могут быть 2, 3 и 4 сентября сильные дожди, усиленные ветром. Погода сложная, но теплая", - сказал он.

Вильфанд добавил, что на востоке Северо-Западного федерального округа, в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми температура в течение выходных и первой половины следующей недели будет около 25-26 градусов, что выше нормы на 7-10 градусов.

"В Оренбургской области до 27 градусов. На юге Красноярского края теплая погода, 20-25 градусов, а в Иркутской области температура на 7 градусов выше нормы, до 27 градусов. В Тыве, Бурятии и Забайкалье со 2 по 6 сентября тоже хорошие высокие температуры - 25-30 градусов", - уточнил он.

По словам метеоролога, в Приволжском федеральном округе также ожидается температура в диапазоне 20-25 градусов, к среде будет небольшое понижение - до 18-22. Выходные там пройдут без осадков, а в первой половине следующей недели местами могут быть кратковременные дожди.