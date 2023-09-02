Кадыров поручил разобраться в конфликте с участием чеченского спортсмена в Москве

Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что находится по этой ситуации на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в конфликте в московском ТЦ "Ривьера" с участием чеченского бойца ММА Шовхала Чурчаева. Об этом Делимханов написал в своем Telegram-канале.

"Накануне в одном из ТРЦ города Москвы произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению главы Чеченской Республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль", - говорится в сообщении.

Депутат отметил, что по этой ситуации он находится на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы. "Мы будем разбираться в этом и на сто процентов выполним поручение главы Чечни Рамзана Кадырова", - подчеркнул Делимханов.

"Такого рода происшествия осуждаются нашим главой ЧР и чеченским народом. Спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу. В погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту. Однако они должны помнить, что их поведение может бросить тень на весь наш народ", - отметил Делимханов.

Массовая драка между зрителями и спортсменами во время пресс-конференции произошла 31 августа в ТЦ "Ривьера".