В Москве прогнозируют понижение температуры до 16 градусов

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода ожидается с 7 августа

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Начало следующей недели в Москве будет теплым, в диапазоне 20-22 градусов днем, с четверга температура понизится до 16 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник температурный фон днем - в диапазоне 20-22 градуса, ночью - 8-13 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, но не сильный. Температура выше нормы примерно на 1-2 градуса. По области температура по-прежнему будет доходить до 24 градусов. Во вторник существенно погода не изменится", - сказал он.

Как уточнил Вильфанд, в среду атмосферное давление значительно понизится и будет на 10 мм рт. ст. ниже нормы. Поэтому погода облачная и дождливая, а дневная температура - 15-20 градусов.

"Последние дни рабочей недели, четверг и пятница, будут прохладными, температура будет 12-16 градусов. Также [ожидаются] кратковременные дожди", - отметил метеоролог.