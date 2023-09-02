Вильфанд рассказал о погоде на Дальнем Востоке

По словам научного руководителя Гидрометцентра, гидрологическая обстановка в регионе остается сложной

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Дожди на Дальнем Востоке утихают, однако осадки, которые ранее выпали в горах и предгорьях, в субботу продолжат прибывать в реки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Дальнем Востоке дожди утихают, уже более спокойная ситуация. Там еще долго будет регион приходить в себя, тем более дожди, которые уже выпали в горах и предгорьях, обусловят прибывание воды еще в субботу. То есть дождя уже нет, но вода будет прибывать, потому что с гор спускается", - сказал он.

По его словам, гидрологическая обстановка в регионе остается сложной, там по-прежнему будут подтапливаться помещения.

"Районы будут отрезаны, потому что дороги перекрыты водой, особенно это Уссурийского района касается", - уточнил Вильфанд, отметив, что при этом температуры будут в диапазоне 22-27 градусов.

Циклон, образовавшийся в районе Желтого моря, принес ливни в Приморье и на юг Хабаровского края на этой неделе. В Бикинском районе за неполные двое суток выпало 79 мм осадков, это свыше 50% месячной нормы осадков. Треть нормы выпала в Вяземском районе. В Хабаровском крае складывается неблагоприятная гидрологическая обстановка в результате повышения уровня воды в реке Уссури после дождей и паводка, смещающегося с территории Приморского края. В регионе подтопило несколько дорог, из-за подъема воды в Амуре начало подтапливать дачи на островах в Хабаровске.