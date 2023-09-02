В Иркутской области на выходных прогнозируют самую низкую температуру в России

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в регионе ожидают заморозки до минус пяти градусов

ТАСС, 2 сентября. Легкие морозы до минус пяти градусов прогнозируют в Иркутской области в первые осенние выходные, это будет самая низкая температура в России в эти дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самые низкие температуры на выходных на территории нашей страны прогнозируются на северо-востоке Иркутской области, там будут заморозки до минус пяти градусов, это даже уже легкие морозы", - сказал он.

По его словам, также сильное похолодание придет в Якутию. Температура понижается на 20-22 градуса, ночные температуры около 0 градусов, а дневные - всего 8-9 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

"По-прежнему прохладная погода на Урале, в выходные и первой половине недели температура 14-19 градусов. Циклон там обусловит дожди в Челябинской, Свердловской и Курганской областях в выходные дни, а затем он приблизится к густонаселенным регионам азиатской части страны - Омской, Томской, Новосибирской областям, и там будет дождливая погода", - отметил Вильфанд.