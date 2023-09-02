2 сентября, 02:47

В Забайкалье 3-5 сентября местами ожидаются заморозки до минус 5 градусов

Жителям и главам сельхозпредприятий рекомендуют принять необходимые защитные меры по недопущению гибели сельскохозяйственных культур

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае, местами по территории региона 3-5 сентября ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 3-5 сентября местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 5 градусов", - говорится в сообщении.

Жителям и главам сельхозпредприятий рекомендуют принять необходимые защитные меры по недопущению гибели сельскохозяйственных культур. Также в управлении напомнили, что с понижением ночных температур воздуха увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров. Жителей призвали быть осторожными при эксплуатации печей и электроприборов. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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