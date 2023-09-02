В Москве ожидаются дождь и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, местами гроза и до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.