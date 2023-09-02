Эксперт заявил, что спрос на БАДы в России растет на 20-25% в год

Руководитель совета по развитию системы здравоохранения координационного совета негосударственной сферы безопасности Альбина Макаева считает, что тенденция обусловлена постепенным изменением отношения россиян к своему здоровью и возможностям его сохранения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Потребительский спрос на биологически активные добавки (БАД) в России возрастает в среднем на 20-25% в год при увеличении доли новых потребителей на 3-5%. Тенденция обусловлена постепенным изменением отношения россиян к своему здоровью и возможностям его сохранения, считает эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет", руководитель совета по развитию системы здравоохранения координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ РФ) Альбина Макаева.

Биодобавки вошли в перечень товаров, которые с пятницы подлежат обязательной маркировке. Старт регистрации производителей и импортеров в системе маркировки начинается 1 сентября, а с 1 октября они будут обязаны наносить на продукцию коды маркировки.

"Российский рынок БАДов растет <…> в среднем на 7-10 % в год в стоимостном выражении, а количество новых потребителей растет на 3-5%. При этом потребительский спрос увеличивается на 20-25% в год за счет расширения потребительской корзины новыми продуктами. Это связано с тем, что все больше людей в России воспринимают БАДы элементом культуры здоровьесбережения", - сказала Макаева.

Эксперт назвала скудным ассортимент отечественных биодобавок в сравнении с западными и восточными странами. При этом вкусовые предпочтения российского потребителя меняются в среднем раз в полгода и ведут к смене продуктов, отметила она. Самые популярные БАДы в стране - это сорбенты, комплексные функциональные продукты и напитки для поддержания иммунитета, а также успокоительные средства и стимуляторы мозговой активности.

"Количество производителей БАДов будет увеличиваться. Сейчас на рынке появляется все больше стартапов, но из-за непродуманной стратегии они не держатся на рынке дольше года, хотя, безусловно, есть и те, кто устойчиво подтверждает качество продукции", - добавила эксперт.

Комментируя введение обязательной маркировки такой продукции, эксперт назвала его необходимой мерой регулирования рынка биодобавок. "Согласно документу внедрение процессов работы со средствами идентификации будет поэтапным, но уже сейчас у производителей это вызывает опасения и дополнительные затраты на специализированное оборудование. Тем не менее этот процесс необходим для борьбы с контрафактом и фальсификатом", - заключила она.