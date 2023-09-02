2 сентября, 03:33

Глава Туркмении сменил пресс-секретаря

Какагелди Чарыярдурдыева освободили от должности в связи с переходом на другую работу

АШХАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от должности своего пресс-секретаря Какагелди Чарыярдурдыева. Об этом сообщила газета "Нейтральный Туркменистан".

Чарыярдурдыев был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, пишет издание. Новым пресс-секретарем президента Бердымухамедов назначил Азата Джепбарова, ранее занимавшего должность главного редактора газеты "Берекетли топрак" ("Благодатная земля").

Чарыярдурдыев был назначен на должность пресс-секретаря во время президентства Гурбангулы Бердымухамедова. 

Теги:
ТуркменияБердымухамедов, Сердар Гурбангулыевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация