Глава Туркмении сменил пресс-секретаря

Какагелди Чарыярдурдыева освободили от должности в связи с переходом на другую работу

АШХАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от должности своего пресс-секретаря Какагелди Чарыярдурдыева. Об этом сообщила газета "Нейтральный Туркменистан".

Чарыярдурдыев был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, пишет издание. Новым пресс-секретарем президента Бердымухамедов назначил Азата Джепбарова, ранее занимавшего должность главного редактора газеты "Берекетли топрак" ("Благодатная земля").

Чарыярдурдыев был назначен на должность пресс-секретаря во время президентства Гурбангулы Бердымухамедова.