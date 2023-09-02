Анабарский район в Якутии полностью подключили к ВОЛС

Как сообщили в правительстве республики, он стал первым арктическим районом, который полностью охватил высокоскоростной интернет

ЯКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Анабарский район полностью подключили в субботу к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Район стал первым арктическим улусом, который полностью охвачен высокоскоростным интернетом, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Глава Якутии Айсен Николаев дал команду на запуск волоконно-оптической линии связи в селе Юрюнг-Хая. Населенный пункт стал самой северной точкой Дальнего Востока с высокоскоростным интернетом, а Анабарский район - первым арктическим районом, полностью подключенным к ВОЛС", - говорится в сообщении.

В 2020 году высокоскоростной интернет появился в Оленекском районе - в селах Оленек и Харыялах, в 2021 году - в селе Жилинда. В прошлом году линии связи дошли до села Саскылах Анабарского района, а оттуда они были проложены до села Юрюнг-Хая.

Как отметил Николаев, планируется обеспечить скоростным интернетом все арктические районы Якутии. Следующим муниципальным образованием, куда проложат ВОЛС, станет Жиганский район. Уточняется, что общая протяженность ВОЛС Оленек - Саскылах - Юрюнг-Хая составляет 683 км.

Анабарский национальный долгано-эвенкийский район является самым северным арктическим районом республики и охватывает по большей части тундровую зону, прилегающую к Северному Ледовитому океану. Там проживают около 3,7 тыс. человек, всего на его территории расположены два населенных пункта: Саскылах и Юрюнг-Хая.