Ливень и гроза стали причинами отключения электроэнергии и подтопления улиц в Иркутске

Коммунальные службы города перевели в усиленный режим работы для устранения последствий непогоды

ТАСС, 2 сентября. Частичное отключение электроэнергии и подтопление улиц произошло в Иркутске в результате сильного дождя и грозы в ночь на субботу, сообщается на сайте городской администрации.

"По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Ведется устранение последствий грозы и сильного дождя", - говорится в сообщении

Отключения электроснабжения произошли на девяти улицах в Правобережном округе, ведутся восстановительные работы. Также из-за повреждения опоры ЛЭП без света остались жители семи домов на улице Набережная Иркута. Электроснабжение будет восстановлено в течение дня.

Поступили сообщения о подтоплении участков в Октябрьском округе на улицах Трилиссера, Ядринцева и Загоскина. Всю ночь бригады МУП "Иркутскавтодор" будут откачивать воду с улиц. Эти работы продолжатся завтра.