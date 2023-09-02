Папа Римский на встрече с властями Монголии призвал "вместе строить мирное будущее"

Франциск также отметил роль Монголии на международной арене

ВАТИКАН, 2 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, прибывший в Монголию с апостольским визитом, во время встречи с руководством страны призвал вместе работать над построением мирного будущего. Об этом сообщило агентство ANSA.

"Дай бог, чтобы и на земле, разоренной множеством конфликтов, сегодня были воссозданы условия того, чтобы <...> прекратились конфликты, - провозгласил Франциск. - Пусть же и мрачные тучи войны пройдут, пусть они будут сметены твердой волей всеобщего братства, в котором напряженность разрешается на основе встреч и диалога, а основные права гарантируются всем".

"Здесь, в вашей стране, богатой историей, давайте будем молить об этом даре свыше и работать вместе над построением мирного будущего", - добавил понтифик. Франциск также отметил роль Монголии на международной арене, в частности, решимость страны "остановить распространение ядерного оружия". "Монголия не только является демократическим государством, проводящим миролюбивую внешнюю политику, но и стремится играть важную роль в обеспечении мира во всем мире", - сказал Папа Римский.

Как отмечали в службе печати Святого престола, это 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика. Впервые в истории Папа Римский отправился в эту азиатскую страну, где католическая община насчитывает менее 2 тыс. человек. Дипломатические отношения Святого престола и Монголии были установлены в 1990 году, с 2003 года в столице Улан-Баторе действует апостольская префектура, административно-территориальная единица Римско-католической церкви.

В субботу Франциск встретился с руководством страны, в частности с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, который назвал визит понтифика историческим. Также запланированы встречи с представителями католической общины и миссионерами.