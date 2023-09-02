Зампред Думы предложил оборудовать все детские площадки в России тревожными кнопками

По словам Бориса Чернышова, опрос общественного мнения в Москве выявил, что детские площадки занимают второе место в рейтинге небезопасных для детей общественных пространств

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением оборудовать все детские площадки в России системами видеонаблюдения и тревожной кнопкой с экстренной связью со службой "112". Документ есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что проведенный по поручению парламентария опрос общественного мнения в Москве выявил, что детские площадки занимают второе место в рейтинге небезопасных для детей общественных пространств.

В связи с этим депутат предлагает разработать и реализовать федеральную программу "Безопасный двор", в рамках которой на каждой детской площадке должен появиться комплекс в виде антивандальной конструкции с направленной на нее камерой видеонаблюдения и с освещением в темное время суток.

"Кнопка экстренной связи со службой "112" при нажатии передаст данные о местоположении и видео с камеры в режиме онлайн диспетчеру для вызова полицейского патруля, машины скорой помощи или другой экстренной службы. Появление таких комплексов станет эффективным инструментом предотвращения правонарушений, а также ускорит оказание помощи детям и их родителям, находящимся в опасности", - указал в письме Чернышов.

По его словам, начать реализацию программы стоит с Москвы как наиболее технологически развитого региона России, а в дальнейшем масштабировать ее на все регионы страны.