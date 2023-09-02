В Магадане 3 сентября прогнозируют сильный дождь

Жителям рекомендовали исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты

ТАСС, 2 сентября. Сильный дождь ожидают днем 3 сентября в Магадане, также местами в Ольском и Хасынском муниципальных образованиях. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Магаданской области.

"По сведениям Колымского УГМС, днем 3 сентября в Магадане, местами в Ольском, на юге Хасынского муниципального округа ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС в связи с осадками рекомендовали исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Пешеходам следует быть осторожными при передвижении по улицам и пересечении проезжей части дороги, обращать внимание на надежность крепления съемных и других конструкций. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим и избегать сложных маневров.