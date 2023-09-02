Кабмин утвердил выделение более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Как сообщили в кабмине, более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда правительства и свыше 5,6 млрд рублей - из федерального бюджета

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета и резервного фонда более 30 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей - научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей - учреждения культуры", - говорится в сообщении.

О выделении дополнительно более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников Мишустин сообщил в ходе заседания кабмина 31 августа.

Отмечается, что из общей суммы более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда правительства и свыше 5,6 млрд рублей - из федерального бюджета.

Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение указов президента 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, согласно которым зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону, говорится на сайте кабмина.