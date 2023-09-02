Почти 300 учащихся академии МЧС в Москве приняли присягу

Они дали торжественную клятву на ВДНХ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Почти 300 курсантов, студентов и кадетов Академии государственной противопожарной службы МЧС России приняли присягу и дали торжественную клятву в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"2 сентября под руководством главы МЧС России Александра Куренкова на ВДНХ состоялось торжественное приведение к присяге обучающихся Академии государственной противопожарной службы. Обещание быть преданными Родине и жить интересами народа и государства дали 205 курсантов факультета пожарной и техносферной безопасности, порядка 80 студентов и 11 кадет", - сказали в пресс-службе.

Глава МЧС Александр Куренков, обращаясь к участникам и гостям мероприятия, отметил, что, избрав для себя профессию пожарного, курсанты и студенты навсегда связали себя с благородной службой. "Присяга - одно из самых важных событий в вашей жизни. Вы становитесь частью славной команды МЧС России, настоящего братства пожарных и спасателей. Опытные командиры и педагоги передадут вам свои знания и богатый жизненный опыт, чтобы сделать из вас первоклассных специалистов пожарно-спасательного дела. Стремитесь к знаниям, не бойтесь трудностей и помните, что ваше призвание - приходить на помощь людям в самых сложных ситуациях", - подчеркнул глава ведомства.

1 сентября вузу исполнилось 90 лет. Куренков вручил коллективу вуза высокую государственную награду - орден Почета. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным за значимые достижения в подготовке квалифицированных кадров и плодотворную научную деятельность.