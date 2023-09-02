СБУ предъявила обвинения настоятелю одного из храмов УПЦ в Житомирской области

По данным следствия, он якобы распространял среди священников и прихожан религиозной общины листовки и брошюры пророссийского характера

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в разжигании религиозной вражды настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области.

"Настоятелю храма предъявлены обвинения <...> в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды, унижение национальной чести, достоинства и образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

По данным следствия, настоятель якобы распространял среди священников и прихожан религиозной общины Житомирской области листовки и брошюры пророссийского характера. В СБУ утверждают, что "агитационные материалы" выявлены при обысках.

Украинские власти ведут открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, не менее 13 иерархов УПЦ лишены гражданства Украины.