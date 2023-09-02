Два города Пензенской области стали побратимами Токмаку и Пологам

Главы муниципалитетов уже побывали в Запорожье и ознакомились с обстановкой

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Города Кузнецк и Сердобск Пензенской области стали побратимами Токмаку и Пологам в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Города Запорожской области Пологи и Токмак заключили договоры о побратимстве с городами Пензенской области. Пологи побратались с городом Сердобском, а Токмак - с Кузнецком. С такой инициативой выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко", - написал Балицкий.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский и глава Сердобского района Александр Бедикин уже побывали в городах-побратимах, ознакомились с обстановкой.

"Такая поддержка для Полог и Токмака сегодня очень важна. Оба города находятся вблизи линии боевого соприкосновения, вооруженные формирования киевского режима осознанно бьют по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры, зная, что там находятся только мирные жители. Благодаря шефской помощи Пензенской области Токмакскому и Пологовскому районам удается в короткие сроки восстанавливать разрушенную инфраструктуру, а установление побратимских связей поможет усилить эту помощь и сделать ее еще более адресной: взаимодействие в сфере культуры, образования, помощь кадрами", - отметил врио губернатора.