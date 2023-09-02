В Чите начали проверку после сообщений о недопуске школьника на линейку 1 сентября

В СМИ появилась информация, что ребенка увели с линейки и он наблюдал за мероприятием из окна спортзала

ТАСС, 2 сентября. Прокуратура в Чите проводит проверку после сообщений в соцсетях и СМИ о школьнике с ограниченными возможностями здоровья, которого не допустили на торжественную линейку 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края.

"В Чите прокуратура организовала проверку по публикациям в социальных сетях и средствах массовой информации о недопуске учащегося пятого класса средней школы №45 с ограниченными возможностями здоровья на торжественную линейку 1 сентября", - говорится в сообщении.

При проведении проверки установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям педагогических работников на предмет соблюдения прав ребенка на образование, уважение человеческого достоинства, добавили в прокуратуре. Как сообщают в соцсетях и СМИ, ребенка увели с линейки, он наблюдал за мероприятием из окна спортзала.