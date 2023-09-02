В Волгограде опровергли факт отсутствия учителя в классе для плохо говорящих по-русски

В пресс-службе мэрии города заявили, что готовится обращение в прокуратуру по факту появления и распространения недостоверной информации

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Администрация Волгограда опровергла факт отсутствия учительницы в классе из-за не знающих русский язык детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ №33 не соответствует действительности. Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса для всех классов. У всех без исключения классов учебного корпуса школы №33 прошли торжественные линейки и состоялись занятия в первый учебный день. По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру", - говорится в сообщении.

В администрации Волгограда ТАСС не уточнили, кто именно из педагогов сейчас проводит занятия с детьми.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в №33 в поселке Аэропорт под Волгоградом от детей плохо говорящих по-русски якобы ушла классный руководитель. Дети из стран СНГ с низким уровнем русского языка были записаны в один класс, их предполагалась обучать по индивидуальной программе. Прокуратура Волгоградской области начала проверку информации.

О ситуации

Как пояснила ТАСС председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина, информация об уходе педагога из класса не соответствует действительности.

"Конечно, информация однобокая и некорректная. Учитель расстроена, что так пишут. Педагог сегодня действительно не работает в этом классе, но продолжает работать в другом классе, так как была высокая нагрузка. В этот класс пришел опытный педагог первой категории, родителям об этом сказали заранее", - сообщила она.

Савина отметила, что в 2022 году для класса подготовили отдельную программу, по которой школьники делали успехи, и подчеркнула, что новый учитель также продолжит работать в этом направлении. По ее словам, никаких обращений в связи с ситуацией ни вчера, ни ранее от родителей не поступало.