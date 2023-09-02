Медведев оценил реакцию властей Сахалина, помогающих людям после тайфуна

Люди, проживающие в затопленных домах, рассказали зампреду Совбеза России, что воду откачивают второй день, на месте работает МЧС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил районы Южно-Сахалинска, пострадавшие от последствий тайфуна, и пообщался с жителями. Медведев опубликовал видео из поездки на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Люди, проживающие в затопленных домах, рассказали Медведеву, что воду откачивают второй день, на месте работает МЧС. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил о принятом решении обеспечить людей материалами для ремонта. Кроме того, добавил губернатор, начались компенсационные выплаты. "То, что быстро среагировали - правильно", - прокомментировал Медведев.

Как ранее сообщал глава региона в своем Telegram-канале, экстренные службы откачивают воду из жилых помещений и предоставляют технику для сушки подвалов, погребов и первых этажей. На подтопленных улицах работают представители социальных служб, собирая от людей заявления на получение выплат и заявки на строительные материалы. Лимаренко подчеркнул, что Медведев "сразу же согласился встретиться с людьми".

Как ожидается, 3 сентября зампред Совбеза РФ примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 78-й годовщины окончания Второй мировой войны.