В Мариуполе открыли три построенных и оборудованных Петербургом МФЦ

В городе создали 36 окон приема заявителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Три новых МФЦ, которые построены и оборудованы специалистами Санкт-Петербурга, начали работу в городе-побратиме Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"В трех районах Мариуполя начали работу многофункциональные центры. Петербургские специалисты помогли подготовить персонал, оказали консультационную, методологическую и информационную поддержку по развертыванию сети многофункциональных центров в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Мариупольцы и жители пригородов теперь могут получить государственные и муниципальные услуги на улице Лафазана, дом №54, и на улице Нахимова, дом №172, - по этим адресам организовано по 10 окон приема. На улице Орджоникидзе, дом №51, открыто 16 окон приема заявителей, а в перспективе их количество расширится до 31 окна.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, как передает пресс-служба, отметил, что опыт города показывает, что МФЦ очень востребованы у горожан. В Петербурге сегодня работают 69 МФЦ на 1224 окна, в них быстро и комфортно можно получить 365 услуг.

"Со временем и в Мариуполе будет расширяться сеть многофункциональных центров, увеличится число услуг, которые предоставляются по принципу "одного окна", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.