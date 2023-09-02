Во флагманском центре Филатовской больницы организовали открытые экскурсии

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, первыми посетителями учреждения стали ученики медицинских классов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Открытые экскурсии проводят во флагманском центре Филатовской больницы в Москве в эти выходные. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во флагманском центре Филатовской больницы проходят открытые экскурсии. Посетителей ждет уникальная возможность увидеть высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию, противошоковые залы, а также вертолет санавиации и машины скорой помощи", - написал мэр.

Он отметил, что на первой экскурсии побывали ученики медицинских классов.

"Ребята глубже погрузились в профессию и больше узнали о возможностях московского здравоохранения. Увидеть, как устроен центр, в котором будут спасать жизни, можно 2 и 3 сентября с 12:00 до 18:00", - добавил Собянин.

Строительство центра велось почти три года. "Совсем скоро здесь начнут принимать пациентов. Медучреждение станет третьим открытым в столице центром для оказания экстренной помощи, работающим по новому стандарту", - заключил мэр.