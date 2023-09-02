В Южно-Сахалинске пострадавшая от ливня школа будет работать 5-9 сентября дистанционно

При этом первоклассники будут учиться в другом здании

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Школа №23 в Южно-Сахалинске, пострадавшая от ливней, введет дистанционное обучение для учеников 2-11-х классов с 5 по 9 сентября, сообщил глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в своем Telegram-канале.

"Больше всего из наших социальных учреждений от воды пострадала наша 23-я школа. Был там в первые часы стихии. Полностью затоплены столовая, раздевалки, подвальные помещения. Понятно, что за пару дней вернуть школу к нормальному состоянию не получится. Приняли решение - с 5 по 9 сентября ввести дистант для учащихся 2-11-х классов. Мера вынужденная. Школе оказываем всестороннюю помощь", - написал он.

Он уточнил, что первоклассники в эти дни будут учиться на базе Дворца детского (юношеского) творчества.

Ранее сообщалось, что празднование Дня знаний в Южно-Сахалинске перенесли на 4 сентября. "Линейки пройдут в понедельник, 4 сентября, с 15:00 (07:00 мск). Подробную информацию по каждому классу педагоги доведут до родителей дополнительно", - добавил глава города.

В ночь на 1 сентября на юге Сахалина прошел сильный дождь, затопило городской парк в Южно-Сахалинске, несколько школ, жилых домов и дорог, фиксировались отключения электроэнергии, из-за обильных осадков в городе ввели режим ЧС. Также режим ЧС ввели в Невельском и Анивском районах.

Выплаты пострадавшим от ливней жителям Южно-Сахалинска для поддержки и покупки предметов первой необходимости начались 1 сентября. Кроме того, уточняется, что жители, у которых пострадал огород, также могут рассчитывать на материальную помощь.