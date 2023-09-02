Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий

Фонд подчеркнул, что эти послы "будут приглашены на церемонию в Осло"

ТАСС, 2 сентября. Нобелевский фонд отозвал недавнее приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.

"Мы учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это решение [пригласить на вручение послов всех стран]. Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", - говорится в опубликованном на сайте фонда заявлении.

При этом фонд подчеркнул, что послы трех стран "будут приглашены на церемонию в Осло".

1 сентября Нобелевский фонд сообщил, что вновь примет послов России и Белоруссии на церемонии вручения премий 2023 года в Стокгольме, хотя в прошлом году решил не приглашать представителей двух стран из-за спецоперации РФ на Украине. В заявлении фонда РФ и Белоруссия напрямую не упоминались, там говорилось, что приглашены "послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии". По мнению агентства Reuters, это заявление означало, что представители РФ и Белоруссии вновь смогут присутствовать на подобных мероприятиях.

Как отметила, комментируя прошлогоднее решение фонда, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оно стало очередным примером политизации и русофобских настроений, которые поразили все слои шведского общества. Оно никак не повлияет на решимость России отстаивать свои интересы на международной арене, подчеркнула тогда Захарова.

О Нобелевской премии

Каждый год в начале октября в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) проходит Нобелевская неделя, в течение которой объявляются лауреаты Нобелевских премий по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля. В 1895 году он составил завещание, согласно которому доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий. Эти награды присуждаются с 1901 года. В этом году Нобелевская неделя пройдет со 2 по 9 октября.

Российские и советские деятели науки и культуры неоднократно становились лауреатами премии. Среди них ученые Иван Павлов, Лев Ландау, Андрей Сахаров, писатели Борис Пастернак, Михаил Шолохов, журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом).