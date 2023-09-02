Лидер оппозиции Сенегала Сонко приостановил голодовку

Она длилась с 30 июля

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Лидер сенегальской оппозиции Усман Сонко, находящийся под арестом, приостановил голодовку, которую он начал 30 июля. Об этом сообщил его соратник Эль-Малик Ндиайе.

"Сонко только что приостановил голодовку", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Лидер оппозиции был помещен 6 августа в больницу Дакара в связи с ухудшением состояния, вызванного голодовкой. О местоположении Сонко Эль-Малик Ндиайе не сообщает.

Оппозиционер объявил голодовку в знак протеста против своего ареста и несправедливых, по его мнению, обвинений. Одновременно он призвал других заключенных присоединиться к голодовке.

Прокуратура Дакара предъявила Сонко обвинения по восьми пунктам, среди них призыв к восстанию, посягательство на государственную безопасность, заговор против государственной власти, действия, направленные на подрыв общественной безопасности и создание серьезных политических беспорядков. Кроме того, Сонко преследуется за распространение слухов. В ближайшее время должен начаться суд.

Сонко участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Он уже объявил, что намерен участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Сенегале в феврале 2024 года. Действующий президент Сенегала Маки Саль сообщил, что не будет добиваться переизбрания.