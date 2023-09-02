Путин посетил школу и культурный центр в селе Тургиново Тверской области

Президент высоко оценил качество строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили их в сжатые сроки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время поездки в село Тургиново в Калининском муниципальном округе Тверской области посетил школу, где пообщался с учителями, а также осмотрел новый культурно-досуговой центр, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфрауструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее", - рассказал Песков. По его словам, президент также осмотрел новый культурно-досуговой центр "Тургиновский".

"Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу году. Перед отъездом президент пообщался с жителями села, которые вышли на улице его поприветствовать", - сказал пресс-секретарь.

Путина в поездке сопровождал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Посещение села состоялось в пятницу вечером по завершении программы в мастерской управления "Сенеж" под Солнечногорском в Подмосковье, где президент провел открытый урок "Разговор о важном".

О своих тверских корнях президент, родившийся в Ленинграде, вспоминал во время общения со школьниками во время этого открытого урока. Путин рассказал о письмах своего деда, которые тот писал сыну (дяде президента) во время Великой Отечественной войны. Как отметил глава государства, его дед был крестьянином в Тверской губернии, но обращался к своему сыну на "вы", как и тот к отцу. "Это же простой деревенский человек, он и писал-то с ошибками, но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа, это удивительно", - считает глава государства.

Путин уже не раз до этого посещал Тургиново, занимая высшие государственные посты. Так, в 2011 и в 2016 годах он был здесь на рождественских службах в храме Покрова Пресвятой Богородицы, в котором когда-то крестили его мать Марию Ивановну. В селе также находится старое кладбище, где похоронена бабушка Путина Елизавета Алексеевна Шеломова.