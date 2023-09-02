РДДМ в октябре проведет семейный форум "Родные-любимые"

Он состоится в Москве или Подмосковье, сообщил председатель правления движения Григорий Гуров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" в октябре проведет форум "Родные-любимые" участие в котором примут семьи детей, состоящих в движении. Об этом сообщил председатель правления РДДМ Григорий Гуров, отвечая на вопрос ТАСС о планах движения на новый учебный год.

"В октябре мы запускаем отдельное направление - "Родные-любимые", это будет большой форум для семей, это будет участие в конкурсах, это будет отдельное направление в каждом проекте, связанное с семейным участием. Форум "Родные-любимые" пройдет или в Москве, или в Подмосковье в начале октября", - сказал Гуров.

По его словам, на форум планируется пригласить несколько категорий семей. "Это все семьи активных участников движения, которые нам помогали создавать движение, это семьи из новых регионов страны, это семьи, которые будут сейчас активно участвовать в семейном конкурсе платформы "Россия - страна возможностей", и, соответственно, многодетные семьи", - сказал глава правления РДДМ, добавив, что всего в форуме примет участие около 1 000 человек.