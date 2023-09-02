В Сызрани открыли стелу "Город трудовой доблести"

В годы Великой Отечественной войны в городе располагались танковые, пулеметные и пехотные училища, учебно-автомобильный полк, курсы пиротехников, а также военно-авиационная школа пилотов

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани в Самарской области, который в субботу празднует 340-летний юбилей. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

"Мы открываем стелу "Город трудовой доблести" - памятный знак, увековечивающий невероятный подвиг наших земляков, совершенный в годы Великой Отечественной войны. В те тяжелейшие для страны времена Куйбышев [бывшее название Самары] был назван запасной столицей, но мы не забываем и о той особой роли, которую выполнила Сызрань, чтобы отвоевать победу у врага. С самого начала войны ее жители бесстрашно встали на защиту Родины. Только за первые несколько дней 16 тыс. горожан написали заявления о направлении в действующую армию, всего за годы войны - 38 тыс. сызранцев", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии открытия.

Глава региона отметил, что Сызрань стала кузницей кадров для фронта - в городе располагались танковые, пулеметные и пехотные училища, учебно-автомобильный полк, курсы пиротехников, военно-авиационная школа пилотов. Жители, оставшиеся в тылу, производили и отправляли на фронт все необходимое: боеприпасы, вооружение, обмундирование, продукты питания. Предприятия показывали высокую производительность, например, Сызранский арсенал за четыре года войны направил на фронт около 41 млн снарядов.

Мемориальный комплекс включает в себя вертикально стоящую стелу высотой 24 м, а также два горизонтальных пилона высотой 2,4 м, длиной по 7 м с нанесенным изображением методом аппликации. Стела установлена совместно с общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество".

Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Сызрани указом президента России Владимира Путина 10 сентября 2021 года.