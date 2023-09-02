Сальдо сообщил о готовности Херсонской области к отопительному сезону на 76%

По словам врио губернатора региона, главной проблемой при подготовке электрического и газового хозяйств к зиме являются постоянные обстрелы со стороны ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Херсонская область на 76% завершила мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"К настоящему времени Херсонская область уже выполнила 76% мероприятий по плану подготовки к зиме. Для обеспечения надежности энергоснабжения объектов жизнеобеспечения и социальной сферы ГУП "Херсоноблэнерго" закупило 208 резервных дизельных электростанций. На дополнительный ремонт электросетей, закупку техники, оборудования и аварийного резерва материалов Минэнерго России и ПАО "Россети" выделяют нашей области 310 млн рублей", - написал он.

Врио губернатора добавил, что главной проблемой при подготовке электрического и газового хозяйств к осенне-зимнему периоду являются регулярные повреждения объектов из-за обстрелов со стороны украинской армии.

"Однако благодаря самоотверженной работе аварийно-восстановительных бригад ГУП "Херсоноблэнерго" и ГУП "Херсоноблгаз" все повреждения оперативно устраняются. Многие работы проводятся за "ленточкой" в 15-километровой зоне, сотрудники выполняют профессиональный долг, постоянно находясь под обстрелами артиллерии и минометов противника и рискуя своими жизнями", - отметил Сальдо.