В Госдуме предложили давать студентам скидку на проезд в плацкартном вагоне

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что немногие студенты могут позволить себе купить билет в купе, особенно в праздничные дни и каникулы, когда цены на билеты становятся еще выше

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила гендиректору - председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову распространить студенческую скидку и программу "РЖД Бонус" на плацкарт. Письмо на имя Белозерова размещено в Telegram-канале депутата.

Лантратова отметила, что сейчас студенты, аспиранты или курсанты очных отделений учреждений высшего или среднего профессионального образования по акции "РЖД Бонус" могут приобрести билеты со скидкой 25% в купейные вагоны, вагоны с местами для сидения в скоростных поездах. Потратить накопленные баллы по программе они могут при покупке билетов в купейные вагоны, вагоны классов "СВ" и "люкс", а также в вагоны с местами для сидения в скоростных поездах.

"Представляется возможным распространить скидку в размере 25% для студентов, аспирантов, курсантов, участвующих в программе "РЖД Бонус", также на плацкартные вагоны, вагоны с местами для сидения, общие вагоны", - написала парламентарий. Она также предложила рассмотреть возможность предоставления им права приобретать за накопленные баллы по указанной программе билеты в <...> плацкартные вагоны, вагоны с местами для сидения, общие вагоны.

Лантратова отметила, что немногие студенты могут позволить себе купить билет в купе, особенно в праздничные дни и каникулы, когда цены на билеты становятся еще выше. "Студенты мне рассказали, что у них не получается воспользоваться акцией просто потому, что денег хватает лишь на плацкарт", - подчеркнула она.

Кроме того, депутат предложила распространить такую скидку и на другие социально уязвимые категории граждан, в том числе на многодетные семьи пенсионеров.