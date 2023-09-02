В академии творческих индустрий "Меганом" стартовала программа для участников СВО

Обучение проходит по различным творческим направлениям, среди которых - музыка, кино и дизайн

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа для участников специальной военной операции стартовала в академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида. Арт", проектом которого является академия.

"В академии творческих индустрий "Меганом" началась образовательная программа "Учимся создавать вместе" по повышению творческих компетенций для участников СВО. Программа включает обучение по пяти направлениям: дизайн, литература, изобразительное искусство, музыка и кино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках обучения участники знакомятся с современной дизайн-повесткой и киноязыком, узнают принципы создания музыкальных и литературных произведений и их продвижения, а также получат практические навыки по созданию арт-объектов. Программа в рамках проекта служения "Твой Герой" программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) продлится в академии творческих индустрий "Меганом" до 11 сентября.

Об академии

Общая площадь академии в бухте Капсель под Судаком в Крыму составляет 27 га. На ее территории возвели пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, столовая, центр гостеприимства, выставочный зал и иные технологические объекты. Также здесь расположены современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.