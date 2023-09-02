2 сентября, 11:54
Военная операция на Украине

В академии творческих индустрий "Меганом" стартовала программа для участников СВО

Обучение проходит по различным творческим направлениям, среди которых - музыка, кино и дизайн

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа для участников специальной военной операции стартовала в академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида. Арт", проектом которого является академия.

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"В академии творческих индустрий "Меганом" началась образовательная программа "Учимся создавать вместе" по повышению творческих компетенций для участников СВО. Программа включает обучение по пяти направлениям: дизайн, литература, изобразительное искусство, музыка и кино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках обучения участники знакомятся с современной дизайн-повесткой и киноязыком, узнают принципы создания музыкальных и литературных произведений и их продвижения, а также получат практические навыки по созданию арт-объектов. Программа в рамках проекта служения "Твой Герой" программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) продлится в академии творческих индустрий "Меганом" до 11 сентября.

Об академии

Общая площадь академии в бухте Капсель под Судаком в Крыму составляет 27 га. На ее территории возвели пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, столовая, центр гостеприимства, выставочный зал и иные технологические объекты. Также здесь расположены современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
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