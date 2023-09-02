Ректором МАДИ назначили Артема Ажгиревича

Он является автором более 150 научно-методических работ, имеет 42 патента на изобретения, ему присвоена ученая степень кандидата технических наук

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) назначен Артем Ажгиревич. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.

"Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) назначен Ажгиревич Артем Иванович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ажгиревич награжден медалями, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Минобороны России, благодарностью Минпромторга России, удостоен звания "Почетный машиностроитель". Он является автором более 150 научно-методических работ, имеет 42 патента на изобретения, ему присвоена ученая степень кандидата технических наук.

В 2000 году Артем Ажгиревич окончил Московскую академию экономики и права, в 2009 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ, в 2015 году он прошел профессиональную переподготовку в НИУ ВШЭ, добавляет Минобрнауки.

"В трудовой деятельности Артем Ажгиревич уделял внимание научным, общественным и политическим направлениям. 12 лет посвятил работе в общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России", возглавлял ассоциацию "Содействие производителям высокотехнологичной продукции", занимал должность заместителя председателя правительства Тверской области, преподавал в РАГС при президенте РФ, Ижевском государственном техническом университете и других вузах", - отмечается в публикации.