Дипломаты России посетили в тюрьме арестованного на Кипре россиянина Петрова

Представитель российской дипмиссии отметил, что состояние задержанного удовлетворительное

НИКОСИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела посольства РФ на Кипре посетили в субботу в центральной тюрьме Никосии арестованного по запросу США россиянина Артура Петрова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель российской дипмиссии. Он отметил, что состояние Петрова, который имеет также паспорт гражданина ФРГ, удовлетворительное.

Он отметил, что состояние Петрова, который имеет также паспорт гражданина ФРГ, удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал. "Сотрудники консульского отдела посольства России на Кипре посетили 2 сентября гражданина Российской Федерации и Федеративной Республики Германия Артура Петрова, задержанного 26 августа в городе Ларнака по запросу властей США", - сказал собеседник агентства.

"Посольство России в Никосии находится в контакте с кипрскими властями и продолжит необходимые усилия по обеспечению законных прав и интересов гражданина Российской Федерации", - подчеркнул он.

Как сообщил ТАСС источник в кипрских правоохранительных органах, в ближайшее время, как ожидается, начнется рассмотрение в суде вопроса о возможной экстрадиции россиянина.

Как объявил ранее Минюст США, Петров был арестован на Кипре по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники.

По версии Минюста, 33-летний Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования. По совокупности обвинений Петрову грозит пожизненное заключение. Как ожидает американская сторона, он будет в ближайшее время экстрадирован с Кипра в Соединенные Штаты.