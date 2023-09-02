В Петербурге проходит фестиваль казачьей культуры

Гостям рассказывают об истории, культуре, фольклоре и быте российского казачества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль казачьей культуры проходит в музейно-выставочном центре "Россия - Моя история" в Санкт-Петербурге. Гостям рассказывают об истории, культуре, фольклоре и быте российского казачества.

"История казачества - это неотъемлемая часть прошлого нашей земли и всей страны, а также важная составляющая настоящего и будущего России. История Петербурга тесно связана с казачьими частями, которые несли службу на невских берегах", - сообщила пресс-служба исторического парка.

Фестиваль приурочен ко Дню государственного флага, к празднику российского казачества и посвящен истории, культуре, фольклору, быту казаков. Праздник начался с торжественного построения казаков на площадке с флагами перед музеем.

В программе также круглый стол "Роль российского казачества в истории России", художественная выставка, планшетная выставка об истории казачества, выставка атрибутов вооружения, обмундирования и быта казаков. Для посетителей состоится концерт казачьей песни, в котором принимают участие казачьи коллективы.

Организаторами выступили Санкт-Петербургский Дом национальностей, Окружное казачье общество "Казачий округ Санкт-Петербурга" при поддержке комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города и Регионального отделения ОГО "Ассамблея народов России" Петербурга.