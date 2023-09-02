Более 40 лабораторий вузов в новых регионах оснастят в 2023 году современным оборудованием

Оснащение произойдет в 14 университетах, сообщили в Минобрнауки РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Оборудование для 43 лабораторий будет установлено в 14 университетах Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсонской области в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Всего в 2023 году в 14 университетах новых регионов будет установлено оборудование для 43 лабораторий. В настоящее время его поставка и монтаж начались в Луганском государственном аграрном университете и Мариупольском государственном университете им. А. И. Куинджи", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова, скорейшая и эффективная интеграция вузов новых регионов в научно-образовательное пространство России является одним из приоритетных направлений работы Минобрнауки РФ.

Фальков осмотрел развернутые к новому учебному году лаборатории Луганского государственного университета имени Владимира Даля, где знания получают почти 15,5 тыс. студентов. Это около 48,5% от общего контингента обучающихся в регионе. В 2023 году на бюджетные отделения поступили более 2,2 тыс. первокурсников.

В университете министру продемонстрировали первые четыре учебные лаборатории - химическую, физическую, математическую и педагогическую. Они открываются по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них были приобретены демонстрационно-лабораторные комплекты, стенды-тренажеры, наборы для моделирования и робототехники, цифровые лаборатории, сенсоры технического зрения, компьютерная техника, электронные образовательные ресурсы и многое другое.