МВД Франции поможет школам обеспечить соблюдение запрета на мусульманскую одежду

В школе должна быть нейтральность, отметил глава ведомства Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции поможет школам в обеспечении соблюдения запрета на ношение абайи и камиса - традиционной женской и мужской мусульманской одежды. Об этом заявил глава ведомства Жеральд Дарманен, выступая перед журналистами в Лилле (департамент Нор на севере Франции).

"Сотрудники МВД будут работать вместе с учителями и министром национального образования, чтобы обеспечить установленное в республике правило. В школе должна быть нейтральность. За ее пределами каждый может следовать своему мнению [в вопросах ношения мусульманской одежды]", - подчеркнул министр, выступление которого транслировал телеканал CNEWS.

Он добавил, что считает правильным решение "запретить религиозные и провокационные предметы гардероба в школах".

27 августа министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь заявил, что власти с нового учебного года, который начинается в республике 4 сентября, запретят ношение абайи в школах. 31 августа он пояснил, что это правило будет распространяться не только на девочек, но и на мальчиков - камис также будет запрещен. Атталь добавил, что преподаватели не пустят в класс детей, пришедших на занятие в такой одежде.