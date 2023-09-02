В Сербии почтили память погибшего в битве за освобождение сербов добровольца Раевского

Памятные мероприятия прошли у церкви Святой Троицы в Горни-Адроваце, сообщил заместитель директора Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Вячеслав Чарский

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия в память о русском добровольце полковнике Николае Раевском состоялись на месте его гибели в сербском селе Горни-Адровац. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заместитель директора Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Вячеслав Чарский.

"Сегодня у церкви Святой Троицы в Горни-Адроваце прошли памятные мероприятия, посвященные памяти русского добровольца полковника Николая Раевского. Литургию в храме отслужил епископ Нишский Арсение, затем состоялась панихида и возложение венков. Мы рады, что мероприятие посетили так много людей", - отметил Чарский.

"В этом году мы отмечаем 145-летие окончания Русско-турецкой войны, по результатам которой Сербия получила независимость. И именно Раевский стал одним из тех, кто внес ключевой вклад в освобождение сербов, пожертвовав ради этого своей жизнью", - заключил заместитель главы "Русского дома".

Доброволец Раевский

Полковник Николай Раевский (1839-1876) является одним из самых известных в Сербии русских добровольцев, а ряд литературоведов считает его прототипом Вронского из романа "Анна Каренина" Льва Толстого. Полковник был убит в сражении с турками под Горни-Адровацем. На месте его гибели была построена церковь Святой Троицы, тело полковника было перевезено в родовое имение, а сердце русского добровольца хранится в сербском монастыре Свети-Роман.

В последние годы храму Святой Троицы необходим срочный ремонт. Последний раз здание ремонтировали в начале 2000-х годов. Местные власти предлагают проект реставрации и создания вокруг церкви культурного центра, который мог бы стать местом развития российско-сербских связей.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркивал в ходе своего визита в Сербию в январе, что Россия может помочь в восстановлении церкви на месте гибели в 1786 году русского добровольца графа Николая Раевского, уточнив, что это "великая и русская, и одновременно сербская святыня".