В Ереване проходит митинг в поддержку Нагорного Карабаха

В нем участвуют почти все крупные оппозиционные силы, в том числе политические блоки бывших президентов республики Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна

ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Многотысячный митинг проходит на площади Свободы в центре Еревана в поддержку Нагорного Карабаха. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, в нем участвуют почти все крупные оппозиционные силы, в том числе политические блоки бывших президентов республики Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

"Это митинг единства, чтобы весь мир узнал: Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) не один", - заявил собравшимся руководитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.