В России число студентов колледжей за три года выросло на 14%

По данным постановления правительства, общая численность обучающихся в таких учебных заведениях в 2022/23 учебном году составила 3 559 861 человек

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, за три года выросло на 14%. Такие данные приводятся в постановлении правительства РФ, утверждающем изменения в госпрограмму "Развитие образования".

"Общая численность студентов, обучающихся по всем формам обучения, в 2022/23 учебном году составила 3 559 861 человек, из них 87,24% - студенты очной формы обучения. Контингент обучающихся за последние три года увеличился на 14,12%, или 440 173 студента", - говорится в документе.

Согласно данным кабмина, на территории РФ действует 3,2 тыс. профессиональных образовательных организаций и 628 их филиалов. Образовательные программы среднего профессионального образования реализуют также 361 образовательная организация высшего образования и 438 ее филиалов.

Кроме того, согласно документу, в перечень специальностей среднего профессионального образования включено 12 новых профессий и специальностей. Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что среди них такие профессии, как оператор беспилотных авиационных летальных аппаратов с взлетной массой до 30 кг, а также автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности, оператор трехмерной печати, добровольный спасатель.