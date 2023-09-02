Куренков поблагодарил сотрудников МЧС и волонтеров, тушивших лесной пожар в Геленджике

Глава МЧС России отметил, что основной причиной быстрого распространения огня стали неблагоприятные погодные условия

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил сотрудников ведомства и волонтеров, которые приняли участие в тушении крупного лесного пожара, действующего на площади 118 га в Геленджике Краснодарского края.

"Постарались, справились. Конечно, авиация поработала. Огромные слова благодарности всей наземной группировке как федеральной составляющей МЧС, так и волонтерам", - сказал он в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24".

Куренков отметил, что основной причиной быстрого распространения огня стали неблагоприятные погодные условия. "Отсутствие осадков - почти 3 недели, 30-градусная жара и плюс условия - 25 м/с ветер - тот, который раздул буквально, начиная с 1 га, и довел это до 100 га горящего леса", - пояснил глава ведомства. При этом министр добавил, что профилактическая работа в регионе была увеличена, но есть "определенные люди, которым эта профилактика ни по чем, потому что халатность на месте, разжигание костров".

Лесной пожар в Геленджике произошел 29 августа. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание только 31 августа, его предварительная площадь составила 118 га. В тушении были задействованы два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Территориальное подразделение МЧС России возбудило в отношении местного жителя уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Как пояснили ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю, предварительно установлено, что 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели в Геленджикском районе, подготавливая электрокабеля к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате чего огонь распространился на лесной массив. Мужчина задержан.