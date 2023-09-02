Глава МЧС заявил о сокращении числа пожаров в жилых домах с начала года

Александр Куренков отметил, что основной причиной большинства происшествий остаются халатность и беспечность людей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число пожаров в жилых домах за прошедшие семь месяцев составило 33 тыс., что на 3 тыс. меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24".

"Немного статистика уменьшилась по пожарам в жилищах. За семь месяцев прошлого года в этот период пожаров в жилищах случилось 36 тыс. В этом году их на 3 тыс. меньше - 33 тыс.", - сказал он.

Куренков отметил, что основной причиной большинства происшествий остаются халатность и беспечность людей. "Это касается и эвакуационных путей, и просто граждан, засыпающих с сигаретой в руках", - сказал он. По словам министра, МЧС работает над тем, чтобы изменить подход к культуре безопасности, сделать так, чтобы "сама безопасность стала модной".

Также Куренков обратил внимание на необходимость устанавливать в домах пожарные извещатели. По его словам, стоимость минимального из них составляет 600 рублей, при этом в год благодаря их наличию спасены 700 жизней. Министр добавил, что за 2022 год на пожарах потеряли 7 700 человек. "И это абсолютный минимум по всем годам", - подчеркнул Куренков.

Кроме того, он напомнил о важности страхования жилья и жизни.